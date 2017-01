Neugierig auf das Lernen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehrere Grundschulen öffneten am Sonnabend ihre Türen. Eltern und Kinder informierten sich über die Angebote an diesen Schulen. An der Grundschule Am Botanischen Garten drängten sich etwa 200 Interessierte.

Frisch aufgespielt: Beim Tag der offenen T├╝r in der Grundschule Am Botanischen Garten probieren diese Besucher Instrumente der Fanfarengarde. © Philipp Humbsch

Rektorin Susann Rehberg von der Grundschule Am Botanischen Garten zeigt sich sichtlich zufrieden: "Wir hatten durch den Tag der offenen Tür eine gute Gelegenheit, unsere räumliche und personelle Ausstattung den interessierten Eltern zu zeigen." Die etwa 200 Gäste im Haus der Grundschule Am Botanischen Garten sind auch deshalb eine so eindrucksvolle Resonanz, weil parallel noch an anderen Grundschulen ein Tag der offenen Tür stattfand.

"Wir hatten im Vorfeld 30 Anmeldungen für neue Schüler, am Samstag kamen dann noch mal 25 dazu. Wir können also im nächsten Jahr zwei Klassen aufmachen", resümiert Susann Rehberg. Denn letztlich geht es jeder einzelnen Schule auch darum, die Eltern und Kinder für die jeweiligen Schulen mit unterschiedlichen Profilen zu gewinnen. Die neuen Schüler nutzten gemeinsam mit ihren Eltern somit die Möglichkeit, die sportorientierte Grundschule in der Bergstraße kennenzulernen. Plakate wurden gezeigt und Experimente vorgeführt.

Insbesondere wurden die vier Säulen der Grundschule Am Botanischen Garten vorgestellt. So war die Turnhalle gut besucht. Hier präsentierten sich die an der Schule vertretenen Sportarten und die dazugehörigen Partner. Die Gäste konnten unter anderem bei Judovorführungen des Polizei Sportvereins 90 zuschauen, selbst mal boxen oder auf die Fußballtore schießen. Ganztagsangebote am Nachmittag in der Schule stellten die Musikschule Fröhlich und die Fanfarengarde vor. Der musikalische Leiter der Fanfarengarde Jörg Laurisch lud die Kinder insbesondere ein, auch mal selber zu tröten und zu trommeln. "Wir betreuen an dieser Schule bereits 15 Schüler in einer Arbeitsgemeinschaft. Insgesamt haben wir in Frankfurt und Slubice mehr als 150 Schüler, die außerhalb der Fanfarengarde in schulischen Arbeitsgemeinschaften vertreten sind. Dadurch haben wir viel Nachwuchs", betont Laurisch.

Die AG Experimente lockte Schüler in den naturwissenschaftlichen Fachbereich. Dort konnten die Kinder unter anderem Wachs über dem Bunsenbrenner kochen und mussten Gewichte richtig schätzen. Für die anderen beiden Säulen "Inklusion" und "Unesco-Schule" waren Sonderpädagogen und die Unesco-Beauftragte der Schule vor Ort.

"Wir legen viel Wert auf einen fairen Umgang der Schüler untereinander. Außerdem wollen wir unsere Kinder auch für ein freundliches Miteinander sensibilisieren", betont Susann Rehberg. So würden an der Grundschule Am Botanischen Garten Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet. Die Schüler sollen auf diese Weise aktiv an den Prozessen in der Schule beteiligt werden. Und soweit es möglich ist, durch demokratische Willensbildung in die Schulabläufe einbezogen werden. Außerdem buhlen noch immer acht Klassen der Schule um den Titel des "Super-Teams", betont Susann Rehberg. Das Gewinnerteam wird im Mai gekürt. Für die Schüler sei dies jedes Jahr eine besondere Herausforderung. "Die Anerkennung für gezeigte Leistungen ist für Grundschüler wichtig. Darum haben wir die Wahl des Super-Teams eingeführt", erzählt Susann Rehberg.