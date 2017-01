ZurÃ¼ck im alten Revier

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Das Kaltwalzwerk Oranienburg ist nun schon seit mehr fast 25 Jahren passé. Doch die Erinnerungen an die Zeit von damals und die Möglichkeit, sich mit Freunden und Kollegen zu treffen, lockte am Sonnabend viele ehemalige Kaltwalzwerker ins Oranienwerk. Dort wurde der erste Kaltwalzwerk-Tag veranstaltet, der nicht der letzte bleiben wird.

Weben und Gestalten: In Produktionsräumen entstehen heute kreative Gegenstände, wie in der Handweberei von Brigit Zehlike. © MZV

Es herrschte ein wenig die Atmosphäre eines Klassentreffens im Oranienwerk. Sätze wie, "Mensch, wie geht's dir denn?" ,oder, "Lange nicht mehr gesehen", waren immer wieder zu hören. Hände wurden eifrig geschüttelt, Witze von früher erzählt, die Zahl der Enkelkinder verglichen - beim ersten Kaltwalzwerk-Tag nutzten viele die Gelegenheit, mit ehemaligen Kollegen mal wieder ins Gespräch zu kommen. Und das war auch einer der Gründe, warum Marco Bartsch, Leiter des Oranienwerks, gemeinsam mit Steffen Riehn diesen Tag organisierte. "Bei Veranstaltungen vom Oranienwerk oder vom Weidengarten kamen immer wieder Menschen auf uns zu und haben davon erzählt, wie es hier früher war. Da dachten wir, es wäre eine schöne Idee, einen Tag zu veranstalten, an dem sich ehemalige Arbeiter des Kaltwalzwerks treffen und austauschen können", sagte Bartsch.

Eigentlich hatte man damit geliebäugelt, den Tag schon im vergangenen Jahr zu organisieren. Erste Teile der Stahlfederfabrik waren im Jahr 1916 fertigstellt. Doch das Jubiläum, zwar ein schöner Anlass für ein Fest der Walzwerker, passte nicht in den engen Zeitplan der Organisatoren. Deshalb wurde es gleich zu Beginn des neuen Jahres nachgeholt. Viele ehemalige Kaltwalzwerker folgten der Einladung. Marco Bartsch bot über den Tag verteilt drei Führungen durchs Oranienwerk an, um zu zeigen, wie die verbliebenen Gebäude des ehemaligen Kaltwalzwerks heute genutzt werden.

Es war für viele der Tour-Teilnehmer auch ein wenig die Suche nach dem Vergangenen. Denn dort, wo früher eines der modernsten Kaltwalzwerke Europas produzierte, ist heute kaum noch etwas davon zu erahnen. Mittlerweile ist es vielmehr ein Hotspot für Kreative aus Oranienburg und Umgebung. Auf dem verwinkelten Weg vom Kultursaal, dem Herzstück des Oranienwerks, über die kleinen Ateliers im Werkzeugbau bis hin zur Taschenschirmhalle gab es immer wieder staunende Blicke. "Das ist ja hier Kreativität hoch drei", urteilte eine Frau, als sie das Atelier der Modedesignerin Eva Waldherr betrat. Doch genauso gab es auch Schwierigkeiten, sich zu orientieren. "Was war das hier früher?", wunderte mancher Besucher sich. Von den Gebäuden, die früher existierten, stehen heutenur noch wenige. Allein die Taschenschirmhalle ist noch fast im Originalzustand erhalten, das weckte denn auch gleich viele Erinnerungen. Adelheid Köhler war eine der Frauen, die Metallstreben von Regenschirmen zusammensteckte. Auch wenn zu ihrer Zeit, sie arbeitete von 1955 bis 1957 im Werk, die Produktion nicht in der Halle stattfand, sondern noch eine Etage höher, hat sie die anstrengende Arbeit bis heute nicht vergessen. "13 Kilogramm war die Norm, die mussten wir schaffen", berichtete die 82-Jährige. Besonders in der Anfangszeit waren ihre Finger wund von der Akkordarbeit.

Auch wenn das Kaltwalzwerk schon lange nicht mehr in Betrieb ist, spielt es im Leben vieler Oranienburger noch eine Rolle. "Schon meine Mutter hat hier gearbeitet, da hieß es noch Heintze und Blankertz. Das Werk ist eine uralte Geschichte, die zu Oranienburg gehört", sagte Manfred Bankowski.

Jedes Mal, wenn Berhard Joneleit das Gelände betritt, ist es für ihn, als betrete er eine Zeitkapsel. "Da kommen die ganzen Geschichten wieder hoch - da steckt die Jugend drin, der ganze Unsinn aus der DDR", erläuterte der Werkzeugbauer augenzwinkernd. Auch wenn das heutige Erscheinungsbild kaum noch an das damalige erinnere. "Früher ging das hier ja bis an die russische Grenze", spaßte sein Freund und ehemaliger Kollege, Wolfgang Schwittau, mit Blick auf die damaligen Ausmaße des Geländes, das fast bis zur Weißen Stadt reichte. Dort hatte die Rote Armee ihre Kaserne. Schwittau ist froh, dass ein Teil der Gebäude erhalten blieb. "Es ist schön, sich hier umzusehen. Das war ja früher unser Revier."