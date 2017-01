Fragen zur Liebe und zum Job

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Sechs Tage langhat Frank Schnigger aus Burg Stargard interessierten Kunden des Oder-Centers einen Blick in die Zukunft gewährt. Zum dritten Mal legte er als Wahrsager "Erasmus" in dem geheimnisvoll anmutenden blauen Zelt in der Mitte des Einkaufstempels Frauen und Männern die Karten. Am Sonnabend kurz nach 18 Uhr schloss sich für dieses Jahr der Vorhang.