Warum die Billetts zwischendurch klebten

Nach dem letzten Treppenfest in der Forstlichen Hochschule im Jahre 1965 war ein Jahr später der Eberswalder Forstfasching ins Leben gerufen worden - die mittlerweile nicht mehr wegzudenkende Traditionsveranstaltung in der Waldstadt, die im Februar dieses Jahres seit nunmehr einem halben Jahrhundert Bestand hat. "Wir wollen doch wieder versuchen, Fasching zu feiern", hatte Professor Horst Lyr damals gesagt, unmittelbar nach der Schließung der Forstlichen Fakultät der Berliner Humboldt-Universität in Eberswalde. Und er fand sofort Gleichgesinnte, die sich der Idee verschrieben. Darunter auch Ingelore Hippeli und Irene Vahl, die seit den 1950er-Jahren an der Hochschule tätig waren.

Und so kam es 1965 wieder zum Treppenfest in der altehrwürdigen Lehreinrichtung an der Schicklerstraße. Aus heute kaum noch nachvollziehbaren Gründen war ein derartiges Vergnügen, das über Treppen und Flure ging, wohl vornehmlich aus bautechnischer Sicht dann nicht mehr möglich, sodass für das folgende Jahr rasch nach einer Alternative für die Austragung gesucht werden musste.

In solchen Situationen ist, wie so oft, der erste Gedanke der beste und dieser galt dem damaligen Volkshaus und späteren Kreiskulturhaus "Schwärzetal", den Einheimischen besser bekannt als "Schuppen".

"Akademie toll wie nie" hieß es dann im Jahr 1966, und der erste Forstfasching ging unter der Schirmherrschaft der Kulturkommission des damaligen Institutes für Forstwissenschaften über die Bühne.

Irene Vahl übernahm die künstlerische Leitung und gestaltete bis Ende der achtziger Jahre unter anderem die oft kunstvollen Eintrittskarten. Die jeweiligen Motive wurden per Hand gezeichnet und danach im Fotolabor vervielfältigt.

Besonders kurios nahmen sich die Billetts 1972 aus, als das Faschingsthema "Im Märchenwald" lautete. Ingelore Hippeli und andere hatten zu diesem Zweck Pfefferkuchen backen lassen, auf die die Karten mittels Honig aufgebracht werden sollten. "Das war eine klebrige Angelegenheit", erinnert sich die Faschingsaktivistin.

Die gemeinsame Geschichte verband das Gründungsteam, bestehend aus Klaus Schulenburg, Karl-Heinz Kirchhoff, Ingelore Hippeli, Irene Vahl und Günter Falk stets freundschaftlich. Zum 50. Geburtstag erhielt jeder der fünf vom Forstfaschingsverein eine selbst angefertigte Chronik des bisherigen Faschingsgeschehens. Mit zahlreichen Fotos, Eintrittskarten und Texten sind dort viele Glanzlichter der rauschenden Feste im "Schuppen" dokumentiert. "Wir erhalten uns die schönen Erinnerungen in unserer Freundschaft", beschreibt Ingelore Hippeli und durchstöbert mit Irene Vahl ihr Exemplar.

Bei Kaffee und Stolle in Irene Vahls gemütlicher Dachgeschosswohnung in der Nähe der Maria-Magdalenen-Kirche werden viele Bilder vor dem geistigen Auge wieder lebendig. 1967 "Seemannsfasching", 1981 "1001 Nacht" oder 1984 der "Jahrmarkt der Lustbarkeiten". Jeder Fasching war auf seine Art schön und hatte sein besonderes Flair, stellen beide übereinstimmend fest.

Da werden auch die Jubiläumsveranstaltungen am 18. und 25. Februar keine Ausnahme machen, sind sich beide sicher. In Anlehnung an das allererste Thema vor 50 Jahren wird es dann "La Revue - Toll wie nie" heißen.