StraÃŸenbau in Stolzenfels abgelehnt

Stolzenhagen (MOZ) Nach Meinung des Stolzenhagener Ortsvorstehers Jürgen Krajewski wird es im Ortsteil Stolzenfels vorerst nicht zum Straßenausbau kommen. Wie er gegenüber der MOZ erklärte, seien die Baumaßnahmen zwar geplant worden, doch hätten sich die Anwohner deutlich gegen den Straßenausbau ausgesprochen. "Wir hatten ja im Dezember eine Einwohnerversammlung, bei der sich eine große Mehrheit gegen den Ausbau entschied. Wir haben über das Gesamtprojekt abgestimmt, aber auch über die Einzelprojekte. Das Ergebnis war identisch." Krajewski erwartet daher eine Zurückstellung der Ausbaupläne. "Wenn 80 Prozent der Anwohner dagegen sind, dann muss das unbedingt Berücksichtigung finden. Insofern nehme ich es positiv auf, dass im Etat 2017 für dieses Vorhaben keine Gelder eingestellt wurden." Nach Krajewski Meinung sollten Elemente der direkten Demokratie in der Arbeit der Verwaltung stärker berücksichtigt werden. So erwartet er nach der Meinungsbildung in der Bürgerschaft eine entsprechende Vorlage der Verwaltung.