TuS Sachsenhausen holt sich den Pott

Hohen Neuendorf (OGA) Mit einem Favoritensieg des TuS 1896 Sachsenhausen endete am Samstagabend der Hirsch-Event-Cup 2017 im Hallenfußball. Der Brandenburgligist kam allerdings schwer in das Turnier und musste bereits in der Vorrunde Schützenhilfe vom Landesklassen-Vertreter Birkenwerder BC 1908 wahrnehmen.

So sehen Sieger aus: Die Kicker des Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen feiern am Samstagabend in Hohen Neuendorf gemeinsam mit Borgsdorfs Maskottchen Forsty.



© Karsten Schirmer