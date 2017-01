Von Kreuzberg nach Bad Freienwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Fotos aus Berlin-Kreuzberg und Bad Freienwalde sind in der Ausstellung "Ostwärts" zu sehen, die am Sonnabend im Lesesaal der Stadt-und Kreisbibliothek "Hans Keilson" eröffnet wurde. Die Fotografin Petra Leibner drückt mit ihren Bildern den Umzug aus dem Berliner Stadtviertel ins Oderbruch aus. "Ich bin vor einem Jahr hier hergezogen und fühle mich in Bad Freienwalde sehr wohl", sagt Petra Leibner, die zahlreiche Gäste bei der Eröffnung begrüßen konnte.

Ihre Fotos zeigen Straßenansichten von Kreuzberg und Bad Freienwalde. Mit Details wie eine türkische Fahne, die an einem der vielen Fenster eines ansonsten monotonen Häuserblocks weht, macht sie auf die Besonderheiten Kreuzbergs aufmerksam. Der Betrachter sieht Kinder vor einem Schaufenster, das außergewöhnlich dekoriert ist. Die Fotos von Bad Freienwalde wirken wie ein Kontrast, dokumentieren Ruhe, die Straßen sind menschenleerer als die in der Großstadt.

Petra Leibner arbeitet mit anlogen, das heißt mit Film-, und digitalen Kameras. Besonders eindrucksvoll wirken ihre Schwarz-Weiß-Fotos, die aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen, aber dennoch die Gegenwart abbilden. In einer Galerie lernte sie, Filme zu entwickeln und Abzüge zu machen.

Die Fotografin ist 1951 in Weimar geboren und lebte in Jena, bevor sie 1982 mit ihrem Mann und drei Kindern nach Berlin-Kreuzberg zog. Dort habe sie sich lange sehr wohl gefühlt. Doch der wachsende Tourismus habe Kreuzberg stark verändert. Die Mieten stiegen und urige Kneipen verwandelten sich in Massenabfertigungsbetriebe. Nachdem sie einen Sommer in Bad Freienwalde verbrachte, entschied sie sich ganz in die Kleinstadt zu ziehen und fand an der Goethestraße eine Wohnung. Ursprünglich wollte sie zurück nach Weimar, was sich aber zerschlug. An Bad Freienwalde fasziniert sie die Landschaft, sie sei aber keine Landschaftsfotografin

"Mit der Ausstellung schließe ich ab und beginne etwas Neues", sagt Petra Leibner. Das Fotografieren sei ihre Leidenschaft, "Wenn ich viel fotografiere, dann geht es mir gut", fügt sie hinzu. Jetzt habe sie die Zeit dazu. Die gelernte Feinmechanikerin arbeitete in Berlin bis zum Rentenbeginn 30 Jahre lang als Hausmeisterin. "Ich fühle mich hier wohl und habe den Umzug keine Minute lang bereut", so Petra Leibner, die sich im Bürgerforum "Kurstadt-Dialog" engagiert.