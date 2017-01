Gefangenenchor mit Zugabe

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Frankfurter Cinestar-Kino hatte am Sonnabend wieder Opernfreunde in Scharen angelockt. Bei der Übertragung von Verdis "Nabucco" aus der New Yorker Metropolitan Opera waren nur in den vorderen Reihen Plätze frei geblieben. Der große Kinosaal 2 war damit ähnlich gut gefüllt wie im vergangenen Jahr bei "Madame Butterfly".

artikel-ansicht/dg/0/1/1543156/

Kein geringerer als Placido Domingo sang die Titelpartie. Und auch die anderen Rollen waren mit Liudmyla Monastyrska (Abigaille), Jamie Barton (Fenena), Russell Thomas (Ismaele) und Dmitry Belosselskiy (Zaccaria) prominent und hervorragend besetzt. Zudem erlaubt die Kameraführung dem Kinozuschauer, diesen Darstellern so nah zu sein und ins Gesicht zu schauen, wie das wohl von keinem Opernsessel aus geschehen kann.

Besonders interessant war auch, Dirigent James Levine beobachten zu können, der aus dem Rollstuhl heraus das Orchester hingebungsvoll und leidenschaftlich führte. Und der sich sichtlich freute, als das New Yorker Publikum mit langem Beifall für den Gefangenenchor eine Zugabe forderte, die der Maestro schmunzelnd und liebend gern gewährte. Eine große Freude auch für das Frankfurter Publikum, von denen einige Kinochefin Rita Fago verrieten, dass Nabucco vor allem wegen dieses Chors für sie zu DDR-Zeiten eine ganz besondere Oper gewesen sei.

In der Pause erfuhr, wer etwas Englisch versteht, dass Domingo und Levine sich in den 1970er-Jahren in San Francisco kennengelernt haben und dass der Sänger täglich am Klavier seine Opernpartien durchgeht, was weniger ein Training für die Stimme als für das Gehirn sei, wie er verriet. Zudem gab es Vorschauen auf "Romeo und Julia" (21. Januar) und "Rusalka" (25. Februar).

Die wundervolle Musik Verdis und die tollen Sänger begeisterten das Frankfurter Kinopublikum so sehr, dass einige - im Kino eher ungewöhnlich - am Ende mit den New Yorker Besuchern mitklatschten.