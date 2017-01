Musikalisches Feuerwerk mit Walzer und Operette

artikel-ansicht/dg/0/

Zum elften Mal luden die Angermünder Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung und das Preußische Kammerorchester zum Neujahrskonzert in die Aula des Gymnasiums ein. Wie beliebt dieser musikalische Start ins neue Jahr inzwischen ist, zeigt, dass die Karten schon im Vorverkauf vergriffen waren. Dabei hat alles ganz klein angefangen.

Nach 2005 sollten die Neujahrskonzerte in Angermünde eingestellt werden. Vor nur 20 bis 30 Gästen zu spielen, schien dem Intendanten Jürgen Bischof irgendwann unrentabel. "Wir kamen ins Gespräch und beschlossen, diese Konzertreihe nicht eingehen zu lassen, erinnert sich Karla Schmook, Inhaberin der Ehm Welk-Buchhandlung und selbst passionierte Konzertbesucherin des Preußischen Kammerorchesters. "Es lag sicher nicht an den Angermündern, sondern vielleicht an der Vermarktung und Werbung, es wäre schade, den Angermündern so einen kulturellen Höhepunkt vorzuenthalten", sagt sie. Und so beschloss sie mit ihrer Familie, die Organisation in die eigene Hand zu nehmen. 2006 wagten sie erstmals als Initiator mit den Preußen den Neuanfang und konnten rund 70 Besucher begrüßen. Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Und das liegt nicht nur am Mut der Schmooks und der liebevollen Umrahmung des Abends mit Sektempfang, Häppchen und Schnittchen in der Pause, diesmal kredenzt von Bäckermeister Klaus Schreiber, sondern vor allem auch an der Musikalität und Spielfreude der Orchestermusiker. Da erklangen beschwingte Weisen wie der Ungarische Tanz von Johannes Brahms, die Tritsch-Tratsch-Polka oder der Walzer "An der blauen Donau" von Johann Strauß. Musikalische Glanzlichter setzte die Sopranistin Peggy Steiner mit bezaubernd-charmanter Ausstrahlung und überwältigender Stimmkraft. Als Meister der Violine zeigte sich der Erste Geiger Jakub Rabizo. Doch Lowe hob viele seiner Musiker auch in der zweiten Reihe immer wieder mal gesondert hervor, ob Flötistin, Hornbläser oder der Mann am Kontrabass.

Zu den begeisterten Gästen gehörte Bürgermeister Frederik Bewer mit der ganzen Familie. Er bedankte sich bei den Protagonisten mit Blumen.