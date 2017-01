Feuer zerstÃ¶rt Dachstuhl

artikel-ansicht/dg/0/

Böhmerheide (MOZ) Erst schlugen Flammen aus dem Schornstein, dann ergriff das Feuer den gesamten Dachstuhl: Am Freitagabend ist bei einem Brand in einem Bungalow am Drosselweg nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Niemand sei verletzt worden. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, teilte ein Sprecher der Polizei-Inspektion Barnim am Sonntag mit. Bei der Brandbekämpfung kam die Freiwillige Feuerwehr aus Groß Schönebeck zum Einsatz. Zur Ursache für das Feuer hat die Kriminalpolizei inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.