Helenesee-LÃ¶wen erÃ¶ffnen Badesaison bei vier Grad

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei eisigen Temperaturen kamen am Sonnabend wieder Hunderte an den Helenesee zum Neujahrstauchen. Zum 48. Mal fand es diesmal bei sieben Grad Minus statt. Die Besucher wärmten sich mit Glühwein oder am Lagerfeuer. Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass es wieder einen wohlschmeckenden Eintopf gibt. Bis zu 15 Minuten musste man in der Schlange warten. Auch Fischer Schneider aus Brieskow-Finkenherd verkaufte Fischsuppe im Akkord.