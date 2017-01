Wochenende ohne Bus

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Dolgelin (MOZ) Die Kritiken am neuen Fahrplan halten an. Joachim Pagel aus Dolgelin hat beim Studium des neuen Busfahrplans festgestellt, dass auf der Linie zwischen Seelow über Dolgelin nach Frankfurt am gesamten Wochenende kein Bus mehr fährt. Er hat bei mobus angerufen und dort bestätigt bekommen, dass das so ist. Und: "Das hat der Landkreis so gewollt. Fragen Sie mal den Landrat." Pagel findet das sehr traurig. Sein Sohn sei am Wochenende öfter aus Berlin vom Bahnhof Seelow-Gusow mit dem Bus nach Seelow und dann Dolgelin zu Besuch gekommen. Das gehe nun nicht mehr. Die Bahn sei nach Frankfurt auch keine Alternative, denn momentan fahre sie nicht.