Buntes GedrÃ¤nge am Futterhaus

Eberswalde (MOZ) Schon wegen seines roten Bauches fällt der Buntspecht auf, der sich am Futterhaus im Garten von Andreas Reichling (40) an einem Meisenknödel zu schaffen macht. Zudem sticht die schwarze Kopfplatte des auf dem Grundstück am Waldesrand eher seltenen Fressgastes ins Auge - erst recht seine im Vergleich zu Spatz und Meise imposante Größe.

"An unserem Wohnzimmerfenster stehen wir wirklich in der ersten Reihe", sagt Andreas Reichling, der im Ehrenamt dem knapp 1000 Mitglieder starken Naturschutzbund (Nabu) Barnim vorsteht und an diesem Wochenende mit seiner vierköpfigen Familie an der durch den Nabu organisierten "Stunde der Wintervögel" teilgenommen hat. Die Zähl-Aktion soll den Naturschützern im Barnim, in Brandenburg und überall in Deutschland zu einem fundierten Überblick verhelfen. "Je mehr Vogelfreunde mitmachen, desto aufschlussreicher und aussagekräftiger wird das Bild", betont Andreas Reichling, der aus dem Sauerland stammt, an der Fachhochschule in Eberswalde Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert hat, der Landschaft wegen in der Region geblieben ist und im Büro von Axel Vogel, dem Fraktionsvorsitzenden der Bündnisgrünen im Brandenburger Landtag, arbeitet.

So oft er am Wochenende einen Augenblick Zeit findet, greift der Nabu-Kreisvorsitzende zum Fernglas und schaut dem Treiben im und am Vogelhaus zu. Im Zweifelsfall nimmt er ein Bestimmungsbuch zur Hand. Die höchste Stückzahl jeder Art, die er mit einem Mal zu Gesicht bekommt, notiert sich Andreas Reichling, um sie später auf der Internetseite des Naturschutzbundes einzutragen. Mehrfach wird die Adresse so stark nachgefragt, dass sie fürs Erste nicht mehr zu erreichen ist. "Aber spätestens nach ein paar Tagen wissen wir, wie es um den Bestand an Wintervögeln bestellt ist", sagt der 40-Jährige, der allein am Freitag, dem ersten Tag der Zähl-Aktion, in seinem Garten Vögel acht unterschiedlicher Arten entdeckt hat. Am häufigsten sei die Kohlmeise vertreten, in einigem Abstand komme der Sperling. Doch auch Heckenbraunelle, Bergfink und Eichelhäher sind ihm begegnet - und immer wieder ein Eisvogel, der sich nicht ein bisschen für das Angebot im Futterhaus, sondern ausschließlich für die Stichlinge in der nicht mehr genutzten Forellenanlage auf dem Nachbargrundstück interessiert.

Im Barnimer Nabu stehen nicht nur die Vögel hoch im Kurs. Es gibt eine ungemein aktive Fachgruppe, die sich um das Schutzgebiet Biesenthaler Becken kümmert. Weitere Mitglieder betreuen eine Orchideenwiese bei Niederfinow oder eine Streuobstwiese bei Sandkrug.

Für den 8. bis 12. Mai ruft der Nabu übrigens bundesweit zur "Stunde der Gartenvögel" auf.