Integration durch Musik

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Über einen bis in die hinterste Reihe gefüllten Saal haben sich am Sonnabend die Organisatoren des Kinder-Winterfests im Jugendclub Nord in Fürstenwalde freuen können. Das Programm auf der Bühne gestalteten ein Gesangs- und Instrumentalkreis mit Kindern aus der Bad Saarower Maxim-Gorki-Schule und der Fürstenwalder Sigmund-Jähn-Grundschule sowie Gruppen aus dem Fürstenwalder Tanzstudio Miral. Im Anwohnertreff Zilki 13 war eine reichhaltige Kuchentafel vorbereitet worden.