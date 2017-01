NaturschÃ¼tzer zÃ¤hlen 96 VÃ¶gel

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenwutzen (MOZ) Eine Stunde lang haben am Sonnabendnachmittag Kinder und Erwachsene bei eisigen Temperaturen im Garten von Martin Müller in Hohenwutzen Wintervögel gezählt. Trotz Schneefalls bekamen die Naturschützer 96 Vögel zu Gesicht. Christian Unselt, Vorsitzender der Regionalgruppe Oberbarnim des Naturschutzbundes (Nabu), der die Aktion initiiert, hielt das Ergebnis in einem Protokoll fest, das immerhin 19 Vogelarten auswies. Darunter waren 15 Haus-und 15 Feldspatzen, zwei Buntspechte, ein Grünspecht, ein Mäusebussard, fünf Amseln, ein Stieglitz, fünf Goldammern, vier Wacholderdrosseln und 14 Grünfinken. Martin Müller, Ornithologe der Nabu-Regionalgruppe kennt sich bestens aus und kann die jeweilige Vogelart sicher bestimmen.