Kleist Forum mit Besucherzuwachs und stagnierendem TagungsgeschÃ¤ft

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Kleist Forum verzeichnete im vergangenen Jahr einen Besucherzuwachs. "Erstmals seit sechs Jahren erreichte das Haus im Jahr 2016 wieder einen nennenswerten Zuwachs bei den Besucherzahlen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 9,8 Prozent mehr Zuschauer", heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle. Seit 2010 seien die Zuschauerzahlen in Ostbrandenburgs größtem Gastspielhaus rückläufig gewesen. Für Frankfurts erste Bühne bedeutet diese positive Trendwende 40 058 Besucher im Jahr 2016 bei einer Auslastung von 72,63 Prozent.

Zu dieser positiven Entwicklung trugen auch vier ausverkaufte Veranstaltungen MOZ-Talk mit Musik sowie acht sehr gut besuchte Veranstaltungen "Vorsprung durch Wissen" bei. Beide Reihen werden von der MOZ in Kooperation mit dem Kleist Forum veranstaltet. Der nächste MOZ-Talk findet am 22. März statt. Und am 26. Januar findet die nächste Veranstaltung "Vorsprung durch Wissen" statt.

Entgegen dem positiven Trend bei den Zuschauerzahlen bei Kulturevents stagniert im Kleist Forum die Vermietung der Räume für Kongresse und Tagungen. Laut Angaben des Kleist Forums fanden im vergangenen Jahr 84 Tagungen mit 12 200 Teilnehmern statt. 2015 waren es 85 Tagungen mit 11 900 Teilnehmern.

Stefan Voss, Geschäftsführer der Messe- und Veranstaltungs GmbH, verweist darauf, dass die Einmietungen im Kongressbereich ausschließlich Tagesveranstaltungen sind. Es habe weder 2015 noch 2016 mehrtägige Tagungen gegeben. "Hinderlich sind nach Aussage von Interessenten fehlende Bettenkapazitäten in Frankfurt", betont Voss. Mit der Schließung des Ramada-Hotels müssten nun die Teilnehmer über den ganzen Stadtraum verteilt werden.

"Unser Anspruch in Zukunft ist, auch mehrtägige Veranstaltungen in unseren technisch sehr gut ausgestatteten Häusern, einschließlich auf dem Messegelände, zu platzieren, verbunden mit dem Anspruch, den Gästen auch ein Rahmenprogramm anzubieten. Denn Frankfurt verfügt insbesondere über reichhaltige kulturelle Angebote", betont Stefan Voss.