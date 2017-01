VereinsgrÃ¼ndung "Am Flugplatz" avisiert

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Gut 100 Eigentümer von Garagen im Komplex am Flugplatz haben sich Sonnabend in die Liste Vereins-Gründungswilliger eingetragen. Ein Verein ist Voraussetzung, um die Kündigung laufender Grundstücksmietverträge durch die Stadt und Umwandlung in Mietgaragen zunächst abzuwenden.

Wenn Sonnabend zur Mittagszeit an die 150 Bürger zur Turnhalle strömen, muss es um etwas gehen, was ihnen am Herzen liegt. Es sind die Garagen, die sich zwischen der Straße Am Flugplatz und der Bebauung am Otto-Grotewohl-Ring befinden. Etwa 1000 befinden sich auf dem städtischen Gelände, wovon 634 private Eigentümer haben. Solche drängen sich hier.

Doch was Hans Eichenberg als Organisator des Treffens und selbst Betroffenen freuen sollte, die große Resonanz, verursacht zunächst Magenbeschwerden. Denn nur mit Wechselschuhen oder in Socken wäre das Betreten der von der Stadt zur Verfügung gestellten Halle möglich, machten zuvor dort anzutreffende Sportler klar.

So "wandert" Eichenberg von Umkleideraum zu Umkleideraum, wiederholt seine Informationen und macht es möglichst kurz: Die zwischen 1983 und 1985 oft mit großer Mühe für bis zu 3000 Ostmark errichteten Garagen wolle die Stadt entschädigungslos kündigen. Zwei Möglichkeiten blieben den Besitzern - das zu akzeptieren und die danach städtische Mietgarage für 17 Euro im Monat erneut zu mieten (zunächst beschränkt auf fünf Jahre).

Oder aber, so der mit der Stadt im November erzielte Kompromiss, in einem bis zum 31. Mai 2017 zu gründenden Verein gemeinsame Interessen zu vertreten und so als ein Ansprechpartner für die Stadt zu fungieren. Auch hier die Option auf zunächst fünf Jahre mit möglicher Verlängerung um jeweils ein Jahr.

Das Stadt-Angebot (nachzulesen im städtischen Mitteilungsblatt) beinhaltet u. a. eine, dem aktuellen Grundstücksmarktbericht angepasste Grundstücksmiete, die sich von jährlich 61,36 Euro quasi auf 120 Euro im Jahr verdoppeln würde.

Hier würde Eichenberg als Verein Verhandlungsbedarf sehen, erklärt der 80-Jährige den erregten Garagenbesitzern. Zu weiteren, aus Sicht der Garageneigner strittigen Passagen aus dem städtischen Angebot hat er der Verwaltung bereits schriftlich Vorschläge unterbreitet.

So sollten die laufenden Verträge möglichst belassen werden, Präzisierung durch Zusatzverträge möglich sein und der Eigentümer (Nutzer) als juristische Person direkt an die Stadt zahlen. Bei Veräußerung der Garage durch den jetzigen Besitzer solle die Stadt ein Vorkaufsrecht erhalten. Voraussetzung sei in jedem Falle, dass die Stadt die bisher kaum ausgeübte Verkehrssicherungspflicht herstelle. Immerhin vermietet sie bereits 341 der rund 1000 Garagen, verteilt auf dem Gesamtgelände.

Käme es zu keiner Vereinsgründung, beharrte Eichenberg in seinem Schreiben an die Stadt dennoch auf Entschädigungspflicht, wie sie ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24. Juni 2015 fixiert. Und er verweist auf das Beispiel eines Nutzungsvertrags zwischen der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft als Vermieter und Nutzern im Garagenkomplex Albin-Köbis-Ring, der als Mustervertrag in Frage käme. Eine solche Vertragskopie hat Hans Eichenberg ebenso dabei wie die Entwürfe einer Satzung und einer Garagenhofordnung.

Die Gründung des Vereins Garagengemeinschaft "Am Flugplatz" ist avisiert, wenngleich das gesamte Prozedere an dem Tag wegen der räumlichen Situation ziemlich erschwert ist. Dazu sind die Anwesenden aufgefordert, sich in Listen einzutragen, wenn sie eine Vereinsgründung mittragen wollen. Die füllen sich zunehmend, wenn die Unterschreibenden dazu auch in die Knie gehen müssen, um auf den Turnbänken zu unterschreiben. Ein Blick darauf macht den Organisatoren Mut. Dort, wo vor dem eigenen Namen ein Kreuz steht, sind Garageneigner gewillt, auch im Vorstand mitzuarbeiten.

Am 22. April, 14.30 Uhr, ist erneut für alle Treffpunkt am Eingang zum Flugplatz.