Das kleine GlÃ¼ck hinter dem Haus

Gleich die erste Geschichte über Graugänse, die sich auf dem Grundstück der Familie Hahn und dem angrenzenden Teich - der Wäsche - angesiedelt hatten, fesselt den Leser der Büchleins fast wie ein Krimi. Irmgard Hahn schildert die Freude über den Nachwuchs der scheuen Tiere, die über mehrere Jahre im Frühjahr wiederkehrten, hier ihre Jungen aufzogen und sich ins Winterquartier verabschiedeten. Der Leser trauert mit dem Gänsepaar, dem sieben Gössel von Fremden gestohlen werden, um Monate später als Weihnachtsbraten herzuhalten.

Auch ihre Erlebnisse mit Puten, Hühnern und eine Katze sind in dem Buch verewigt, ebenso wie die Geschichte ihres absoluten Lieblings, dem Kaukasischen Schäferhund Lesko.

Irmgard Hahn hat einen großen Teil ihres Lebens mit Tieren verbracht. Die Erlebnisse haben sich in ihrem Gedächtnis festgegraben, dass sie sie aufschreiben wollte. Schon vor 13 Jahren hatte die in Zehden in der Neumark geborene Wilmersdorferin das Buch "Unsere gute Lotte" veröffentlicht, in dem sie ihre Kindheitserinnerungen bewahrte, zu der auch Flucht und Vertreibung aus der Heimat gehörten. Ihre Eltern hätten ihr wenig Persönliches hinterlassen, sagte sie damals. Sie wollte etwas Bleibendes weitergeben. Deshalb widmete sie das aktuelle Bändchen ihren beiden Kindern.

Als sie das Manuskript an den Verlag schickte, in dem auch ihr erstes Buch erschien, war die Lektorin sofort begeistert. Vor allem von der Geschichte über den Hund Lesko.

Zehn Jahre, so erzählt Irmgard Hahn, hat sie an dem Buch "Im Gänsemarsch zur Wäsche" gearbeitet. Oft saß sie am Küchentisch ihres Wilmersdorfer Hauses, von wo aus sie auch einen hervorragenden Blick in die Natur und auf die Gänsewiese hat. Auf handgeschriebenen Zetteln hielt sie ihre Gedanken fest, um sie später auf dem Computer ins Reine zu schreiben. Ihr Mann war zuerst skeptisch, ob ihr die Arbeit an den Buch gut tut. "Er ist ein hervorragender Stilist und hat dann geholfen, den Vordruck zu korrigieren. Er wollte ja auch wissen, was drin steht", schmunzelt die 83-Jährige.

Mit der Natur verbunden war Irmgard Hahn zeitlebens. Sie stammt aus einer Bauernwirtschaft. Als Mädchen hütete sie in den Ferien bei ihrer Tante die Gänse. Nach der Schule lernte sie den Beruf einer Damenschneiderin. Später holte sie an der Arbeiter- und Bauernfakultät in Leipzig ihr Abitur nach. "Ich lernte meinen Mann kennen, der Landwirtschaft studieren wollte. Also machte ich das auch", erzählt sie. Mit dem Diplom der Humboldt-Universität in der Tasche, kamen sie nach Wilmersdorf, wo sie 1971 ihr Grundstück erwarben. "Hier ziehe ich nie her", hatte sie beim ersten Anblick gemeint. "Der Holunder schaute in die offenen Fenster hinein. Das Gelände war ein Müllabladeplatz." Aber die Tierhaltung habe sich hier angeboten. Ihr Mann arbeitete auf dem Gut, sie an der Betriebsberufsschule in Wilmersdorf. Dem Bauernstand blieb sie immer treu, auch als sie ihrer Leidenschaft, die deutsche Sprache und Literatur, als Lehrerin an der Greiffenberger Schule frönen konnte. Dafür absolvierte sie noch einmal ein Fernstudium.

30 Jahre lang hat Irmgard Hahn als Lehrerin gearbeitet, unter anderem im Fach Biologie, wo sie die Mädchen und Jungen mit ihren Erfahrungen mit Tieren begeistern konnte. Auch einige ihrer damaligen Schüler gehören heute zu den Lesern ihrer Bücher, die das neue Buch schon sehnsüchtig erwartet haben.

"Es ist ein Buch der kleinen Dinge, des kleinen Glücks, der kleinen Freuden", sagt sie. "Kinder sollten so früh wie möglich den Umgang mit Tieren erfahren. Es bleibt so viel auf der Strecke in der schnelllebigen Zeit."

"Im Gänsemarsch zur Wäsche", Verlag Haag+Herchen", ISBN 987-3-89846-784-1, 16 Euro