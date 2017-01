Auf glatter Fahrbahn Ã¼berschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Die winterlichen Straßenverhältnisse mit schneebedecktem Asphalt, mit dem Autofahrer am Wochenende vor allem am Samstagabend zurecht kommen mussten, haben in der Region nur zu wenigen Unfällen geführt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, blieb es dabei stets bei Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt.