Knutfest in Kummersdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Kummersdorf (MOZ) Ein großes Feuer loderte am Sonnabend von 18 bis 23 Uhr am Gemeindehaus in Kummersdorf. Anstatt es jedoch zu löschen, erfreuten sich daran mitsamt der Freiwilligen Feuerwehr rund 70 Dorfbewohner, darunter 16 Kinder. Der harte Kern trotzte dem Schneefall und wärmte sich noch bis nach Mitternacht an der Glut von genau 58 ausgedienten Weihnachtsbäumen. Es wurde als erste Veranstaltung des Jahres das St.-Knut-Fest gefeiert, "nun bereits das siebente Mal, sodass man es schon eine Tradition nennen kann", freute sich Mike Mielke, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Kummersdorf. "Das Knutfest ist ein aus den skandinavischen Ländern stammender Brauch, der mit dem Abschmücken und Verbrennen der Weihnachtsbäume die Weihnachtszeit beendet", erklärte er.