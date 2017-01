Ein StÃ¤ndchen zum 80. im Wald

artikel-ansicht/dg/0/

Der Frankfurter Stadtforst hatte sich in den vergangenen Tagen in eine Winterwunderlandschaft verwandelt. Die Bäume und Wege waren am Sonntag leicht vom Schnee bedeckt, kaum Wind und die Temperaturen lagen so um die minus vier Grad. Bei diesem Wetter trafen sich mehr als 300 Frankfurter zur 24. MOZ-Neujahrswanderung.

Vier Strecken waren in diesem Jahr im Angebot. Neu als Wanderleiter war Roland Totzauer, der auch gleich die längste Route führte. Fünf bis acht Kilometer waren die Wanderstrecken lang. Das Tempo straff, aber nicht zu schnell, schließlich war es an einigen Stellen etwas glatter als auf normalem Waldboden.

Die Zeit, in der die Wanderer unterwegs waren, nutzten Tony Langner und Celine Adrian um die 120 Liter Glühwein, den die MOZ traditionell spendiert, mittels Gasherd auf Temperatur zu bringen. "Vorher haben wir die Anstecker zum 24. MOZ Neujahrswandern verteilt", erzählt Tony Langner. Die seien wie immer begehrt gewesen. "Es gibt regelrecht Sammler", sagt er.

Als erster zurück war Wanderleiter Hans-Jochen Nell mit seiner Gruppe. Mit der Wanderleistung seiner etwa 60 Gruppenteilnehmer zeigt er sich zufrieden. "Einige Wege waren zwar durch die Forstfahrzeuge etwas zerfahren, aber durch den Frost im Boden ging es trotzdem gut", berichtet er. Auch im nächsten Jahr, zur 25. MOZ-Neujahrswanderung, will er wieder die Organisation übernehmen. In jedem Fall habe sich die Erweiterung auf vier Gruppen bewährt.

René Schmidt kennt sich als Revierförster bestens im Wald am Stadtrand aus. Dieses Wissen gibt er beim Wandern auch gern weiter, wie er sagt. "Ich nehme mir die Zeit gelegentlich anzuhalten und den Menschen etwas zu erklären", so der "Fachmann" im Wald. Die Wanderer hätten auch immer viele Fragen, erzählt René Schmidt. So interessiere die Wirtschaftlichkeit des Stadtforstes. Im vergangenen Jahr habe es dazu viele öffentliche Diskussionen gegeben. "Wir haben auch 2016 ein gutes Betriebsergebnis erreicht", betont der Revierförster.

Ein besonderer Tag ist es zweifellos für Waltraud Planeta. Das Neujahrswandern findet genau an ihrem 80. Geburtstag statt. Eine Gruppe durch den Wald zu führen, ließ sie sich trotzdem nicht nehmen. Immerhin gibt es gleich zu Beginn ein Geburtstagsständchen für die Wanderleiterin, die 2015 von den MOZ-Lesern als "Frankfurterin 2015" geehrt wurde. Happy Birthday singen die Frankfurter für die Jubilarin. Am Großen Stein steigt dann noch eine kleine Rakete in den Himmel, die ein Teilnehmer zu ihrem Geburtstag mitgebracht hat. Gefeiert wird abends zu Hause, erzählt die Jubilarin. Die nächste Wanderung steht schon in ihrem Kalender. "Am nächsten Wochenende sind wir an der Steilen Wand unterwegs", blickt sie voraus.

Kritik gab es von Margit Putzke an der Abstimmung des Termins mit dem Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, der zur gleichen Zeit stattfand. Der Wandertermin sei schon seit vielen Jahren der zweite Sonntag im Jahr.