artikel-ansicht/dg/0/

Podelzig (MOZ) Die Tische waren liebevoll geschmückt, jeder Gast wurde mit einem Glas Sekt oder Saft begrüßt. Von Beginn an herrschte eine sehr familiäre Atmosphäre bei der dritten Auflage des Neujahrsempfangs der Podelziger Gemeindevertretung. Er spiegelte das wieder, was Bürgermeisterin Angelika Knispel in ihrer Rede mehrmals betonte. "Bei uns bringen sich viele Bürger ehrenamtlich für die Gemeinde ein", sagte sie. Die Liste sei viel zu lang, um alle aufzuzählen, einschließlich der Firmen, die immer ein offenes Ohr für die Belange der Kommune hätten. Ob die Arbeitsgruppen Bau der Gemeindevertretung mit Maik Wissmann, die AG Soziales mit Iris Marggraf, die Kita mit ihrer Elternvertretung, der Heimatverein, die Feuerwehr, die Senioren, sie alle hätten vieles bewegt. Angelika Knispel erinnerte an die beiden Spielplatzinitiaven, an die monatlichen Treffs mit spannenden Themen oder den Wochenmarkt. Aus der Not geboren - es gibt keine Verkaufsstelle mehr im Ort - habe er sich zu einem echten Gemeinschaftstreff entwickelt. Die Bürger könnten nicht nur Waren des täglichen Bedarfs einkaufen, sondern haben eine Stätte zum Austausch.