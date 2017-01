Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

artikel-ansicht/dg/0/

Fichtenh√∂he (dpa) Ein 44-Jähriger Autofahrer ist in Fichtenhöhe (Landkreis Märkisch-Oderland) mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Montag mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache von der geraden Straße abgekommen. Das Auto schleuderte seitlich in einen Obstbaum und durchschlug diesen. Der Baum stürzte auf das Dach des Autos. Der 44-Jährige wurde von der Feuerwehr tot aus dem Auto geschnitten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Die Fahrbahn war in diesem Bereich nicht glatt, nur am Rand lag Schnee, wie ein Polizeisprecher sagte.