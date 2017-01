Zwei gescheiterte WohnungseinbrÃ¼che - TatverdÃ¤chtige gefasst

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Polizei hat in der Nacht zum Montag gleich zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen können. Einen 30-Jährigen schnappten die Beamten am Sonntagabend im Hinterhof eines Hauses am Robert-Koch Platz im Stadtteil Mitte, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Der Mann hatte sich dort versteckt, nachdem er offenbar zuvor vergeblich versucht hatte, in eine Erdgeschosswohnung einzudringen. Dabei waren mehrere Fensterscheiben zu Bruch gegangen.