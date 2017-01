Sternsinger bringen den Segen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Aus Anlass des Dreikönigstags, der am Freitag gefeiert wurde, haben sich der Wriezener Pfarrer Christian Moritz und 16 Sternsinger am Sonnabend auf den Weg gemacht, um Gebäuden der Stadt, ihren Bewohner und ihren Besuchern den Segen auszusprechen.

Mit Stern und goldenen Kronen: Pfarrer Christian Moritz (l.) und Pr├Ądikant Wieland R├Âhricht starten die Sternsinger-Aktion im Edeka-Markt H├╝bner in der Wilhelmstra├če in Wriezen. Ivonne Lange (r.), stellvertretende Marktleiterin, belohnt die Kinder mit S├╝├č © MOZ/Steffen G├Âttmann

In Wriezen ist es inzwischen eine gute Tradition geworden, dass Schulkinder, die den evangelischen Religionsunterricht besuchen in die Rolle der drei Weisen aus dem Morgenland schlüpfen und in Wriezen Firmen und Privatleute besuchen, wenn sie es denn wünschen. "2006 haben wir das eingeführt", berichtete Pfarrer Moritz.

16 Kinder aus der dem Grundschulteil der Salvador-Allende-Schule und dem Johanniter-Gymnasium zogen als Sternsinger durch die Stadt. Die Gruppe wäre noch größer gewesen, doch einige Kinder waren erkrankt. Erstmals dabei war Frieda. Die Sechsjährige besucht die erste Klasse der Allende-Schule und trug stolz eine messingfarbene Spendenbox um den Hals.

"Singen macht den Kindern Spaß", sagte ihre Mutter Katrin Heinze. Als Pfarrer Moritz nachgefragt hatte, ob Frieda mitmacht, sagte sie gleich zu.

Vielen Bürgern ist das christliche Fest nicht geläufig. Teilweise befremdet blickten daher die Kunden des Edeka-Marktes in der Wilhelmstraße auf die Kinderschar, die ihre Anoraks unter roten Umhängen verbargen und goldene Kronen aus Papier auf dem Kopf trugen. "Wir begleiten die Kinder und helfen, wo es nötig ist", sagten die Konfirmandinnen Kira und Giovanna.

Pfarrer Christian Moritz schritt ihnen in weißem Talar und bunter Stola voran. Im Geschäft sangen sie das Lied "Der Stern von Bethlehem", der die drei Könige laut der Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums zum Stall führte, in dem die Krippe Jesus stand. "Mit dem Lied wollen wir euch grüßen und Gottes Segen bringen", verkündete der Pfarrer.

Ivonne Lange, stellvertretende Marktleiterin, freute sich über die Kinderschar, die jedes Jahr das Geschäft besucht. In einem Körbchen hielt sie Süßigkeiten für die Kinder bereit und steckte auch einen Geldschein in die Spendenbox. "Ich habe jedes Jahr Schicht, wenn die Kinder kommen", sagte sie lachend.

Mit Wasser aus einem Kupferkesselchen segnete Pfarrer Moritz "das Haus und die, die hier ein und ausgehen". Statt Kreide hatte er Aufkleber mit der Aufschrift 20 C+M+B 17 vorbereitet, die er über der Tür anbrachte. Danach wurden die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt. Der Pfarrer zog mit Frieda, Hanna, Mira und Thea weiter zur Postagentur. "Das ist toll, ich bin begeistert", freute sich Mark Steiner, Chef des CVJM in Wriezen, der zufällig auf die Gruppe traf, weil er ein Paket aufgeben wollte.

Danach stiegen die Kinder zu Pfarrer Moritz ins Auto und besuchten die Reifenfirma Heinschke. Insgesamt 17 Besuche absolvierten die Sternsinger am Sonnabend. Demnächst steht der Besuch bei Bürgermeister Uwe Siebert auf dem Plan. Bei ihrer Tour sammeln die Kinder Spenden, damit Kinder in Kenia überhaupt eine Schulbildung genießen können.