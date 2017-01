Am roten Teppich und im Finale

artikel-ansicht/dg/0/

Die Mitglieder des Fanfarenzuges seien bereits 15 Uhr im Velodrom Berlin gewesen, um noch die Probe des großen Finales mitzumachen, teilt Fanfarenzug-Pressewart Florian Saeling mit. Im Anschluss hätten sie sich trotz Kälte vor dem Eingang am roten Teppich aufgestellt, um die Schlagerchampions musikalisch zu empfangen. KLUBBB3 seien sogar mit dem Tour-Bus vorgefahren und es soll ein Video auf ihrer Facebook-Seite geben, auf dem der Fanfarenzug für sie spielt. Mickie Krause habe selbst den Tambourstab von Fanfarenzug-Stabführer Lucas Wollermann übernommen, um sich damit auszuprobieren.

Pünktlich 20.15 Uhr in der ARD waren die Strausberger dann am roten Teppich im Fernsehen zu sehen und füllten am Ende der Live-Show das Bühnenbild zum finalen Hitfeuerwerk, wo Roland Kaiser und Andrea Berg durch sie hindurch zur Bühne gingen. In der Zwischenzeit hielten sich die Mitglieder in den Backstage-Bereichen auf, konnten beispielsweise beim Catering die Show gemeinsam mit den Stars mitverfolgen, mit ihnen ins Gespräch kommen, Erinnerungsfotos machen und sich Autogramme holen.

"Wir möchten der Stadt Strausberg sehr für das Sponsoring der Busfahrt danken", sagt Saeling, was besonders für die Heimfahrt nach Mitternacht geholfen habe.