Feuergeister vertreiben die KÃ¤lte

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Auch in den letzten Haushalten in Oberhavel werden nach dem Dreikönigstag die Tannen entsorgt. Die passende Gelegenheit, sie zu entsorgen, sind die Knutfeste, die jetzt in vielen Gemeinden des Landkreises gefeiert werden. Eines gab es am Sonnabend in Sachsenhausen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr organisierten gemeinsam mit dem Förderverein des Löschzugs das Fest und luden die Einwohner der Gemeinde ein, die nadeligen Überbleibsel der Festtage mitzubringen, um sie in einem wärmenden Feuer den Flammen zu überlassen. Ursprünglich kommt diese Tradition aus Schweden und ist auch dazu gedacht, die bösen Geister des alten Jahres zu vertreiben. Vor über 20 Jahren ist dieser Brauch in Sachsenhausen angekommen und dient seither gewissermaßen auch als Neujahrsfeier der Kameraden. Rund 50 Bäume knisterten in den Flammen. Passend dazu gab es den ersten richtigen Schnee des Winters, die Gäste konnten sich mit einer Tasse heißer Schokolade oder Glühwein versorgen und Neuigkeiten austauschen. Dazu gab es Soljanka. Mehr als 100 Gäste fanden sich auf dem Feuerwehrgelände ein.