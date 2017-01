Demente Frau nach langer Suche gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Fast sechs Stunden lang suchte die Polizei am Freitag in Hennigsdorf nach einer vermissten Frau. Die unter Demenz leidende 71-Jährige war plötzlich verschwunden, während ihr Ehemann das Auto in die Garage gefahren hatte. Der Mann rief um 13.30 Uhr bei der Polizei an und bat um Hilfe. Die Beamten setzten zur Suche einen Hubschrauber und einen Suchhund ein. Um 19.20 Uhr entdeckten Polizisten die Frau unversehrt in der Fontanestraße und brachten sie nach Hause. Dort konnte der Mann seine Ehefrau nach fast sechs Stunden wieder glücklich in die Arme schließen.