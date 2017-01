Feuerwehr-WÃ¼nsche nur teilweise erfÃ¼llt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Für die Fürstenwalder Feuerwehr hat das neue Jahr mit dreifachem Grund zur Freude begonnen. Vor der Wache in der Frankfurter Straße wurden am Sonnabend drei neue Einsatzfahrzeuge übergeben. Andernorts ist noch Geduld nötig.

Etwa 1,3 Millionen Euro hat die Stadt in die neue Technik investiert. Alte Fahrzeuge können dadurch ersetzt werden. Die Wehren in anderen Kommunen müssen teilweise hingegen weiterhin mit deutlich älterer Technik zurecht kommen.

Die Feuerwehr Erkner soll dieses Jahr den Aufbau für ein neues Fahrzeug zu bekommen, mit dem gleich zwei alte ersetzt werden sollen: ein Tanklösch-Fahrzeug aus dem Jahr 1988 und ein Rüstwagen vom Baujahr 1995. Wehrführer Frank May legt deshalb auch Wert darauf, dass es sich um eine Ersatzbeschaffung handelt, nicht um eine Neuanschaffung. Das neue Hilfslöschfahrzeug ist sowohl für technische Hilfeleistungen als auch für Brandbekämpfung einsetzbar. 300 000 Euro sind im Haushalt für den Aufbau eingestellt, das Fahrgestell wurde schon 2016 angeschafft. May bremst indes die Vorfreude: Er hoffe, dass es dieses Jahr mit der Lieferung noch klappe - andernfalls müssten die beiden alten Fahrzeuge noch durchhalten.

In Woltersdorf bereitet sich die Gemeinde auf eine Ersatzanschaffung für die alte Drehleiter vor. Aus finanziellen Gründen wird es eine gebrauchte sein müssen, sagt Ordnungsamtsleiterin Jenny Loponen. 150 000 Euro werden über die nächsten zwei Jahre bereitgestellt. Wichtig ist auch ein Fahrzeug-Ersatz für die First-Responder-Truppe. Die Einsatz-Dokumentation belege, dass die Gruppe im Durchschnitt vier bis sechs Minuten vor dem regulären Rettungsdienst ein trifft. "Das kann Leben retten", sagt Jenny Loponen. Um die 30 000 Euro werden für ein Fahrzeug eingestellt. Noch allerdings ist der Haushalt nicht beschlossen. Ende 2016 wurde gerade erst ein neues Mannschafts-Transportfahrzeug übergeben - der Vorgänger stammte von 1989.

In Schöneiche steht in den nächsten fünf Jahren Ersatz für zwei große Löschfahrzeuge an, die jetzt 20 und 17 Jahre alt sind. Die Grünheider Wehr erhält dieses Jahr für rund 400000 Euro ein Tanklöschfahrzeug, das im Ortsteil Grünheide stehen wird, sagt Wehrleiter Norman Elsner. Es ersetzt einen Tatra von 1984.

Im Amt Spreenhagen steht 2017 nichts an, sagt Ordnungsamtsleiter Rainer Miethe. Er erinnert daran, dass erst 2015 ein "Super-Fahrzeug" für Spreenhagen gekauft wurde - mit 5000 Litern Wasser und 500 Litern Schaum an Bord. Im selben Jahr bekam Rauen ein Tragkraftspritzenfahrzeug für 115000 Euro. "Wir sind gut aufgestellt, haben keine Ost-Fahrzeuge mehr." In Gosen-Neu Zittau indes haben die Ortswehren schon seit geraumer Zeit auf Anschaffungen gedrängt - vergeblich. Mit Blick auf den Bergpark in Gosen verlangten sie ein neues Löschfahrzeug, mit dem man ins dritte Stockwerk kommt. Unstrittig ist nur, dass in Neu Zittau ein 30 Jahre altes Hilfslöschfahrzeug ersetzt werden soll. 2018, sagt Bürgermeister Thomas Schwedowski, soll die Anschaffung eingeplant werden. Am Dienstag werde es die dritte Vorführung geben, bei der Anbieter ihre Modelle zeigen.