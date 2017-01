Menzer ZÃ¤hlaktion

artikel-ansicht/dg/0/

Menz (GZ) Für die Natur- und Landschaftsführerin Jeanette Lehmann war die am Wochenende geplante Zählung der Wintervögel am Menzer Wallberg etwas zu kurzfristig angesetzt. Das war sowohl an den wenigen Teilnehmern der Wanderung, als auch den Piepmatzen zu merken, die sich am Sonnabendnachmittag ziemlich rar gemacht hatten.

So mussten sich die Teilnehmer ziemlich gedulden, bis sie einen Vogel zu Gesicht, geschweige denn vor die Linse, bekamen. Treffpunkt der Wanderung war das Naturparkhaus in Menz. Jeanette Lehmann, die seit wenigen Tagen als neue Mitarbeiterin für die Umweltbildung zuständig ist, erläuterte zuerst das Anliegen der durch den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) initiierten Zählung der Wintervögel. Die hatte schon am Freitag begonnen und zog sich bis Sonntag hin.

"Es geht darum, dass die Ornithologen wissen möchten, wie sich die Population der Vogelarten entwickelt hat", so Lehmann. Wie sie dann erzählte, hat sich der Bestand der Feldlerche um 90 Prozent reduziert. "Aber auch einige andere Arten sieht man im Garten oder im Wald nur noch höchst selten", weiß die Natur- und Landschaftsführerin zu berichten.

Laut Lehmann ist man in Fachkreisen sogar von der These abgerückt, dass man im Sommer die Vögel nicht füttern soll. "Unsere gefiederten Freunde finden aufgrund der Monokulturen in der Landwirtschaft und der zunehmend steril gestalteten Hausgärten kaum noch ausreichend Nahrung", erklärt die Mitarbeiterin des Naturparkhauses. Deswegen sei es nicht verkehrt, auch im Sommer den Vögeln hin und wieder zusätzliches Futter anzubieten.

Mit einer vom Nabu erstellten Zählhilfe geht es hinaus in die Menzer Winterlandschaft. Jeanette Lehmann streut noch etwas Futter in ein Vogelhaus. Nüsse, gequetschte Haferflocken und Sonnenblumenkerne dienen als Leckereien, die die Meisen, Finken, aber auch die Rotkehlchen und Sperlinge gern mögen.

Auf dem Weg zum Wallberg ist weder ein Vogel zu hören noch zu sehen. Es hat begonnen fein zu schneien. Vielleicht ist es der raue Wind, der die Vögel nicht aus ihren Verstecken kommen lässt. Lehmann erzählt, dass sie noch am Vortag in ihrem Garten zahlreiche Kohl- und Blaumeisen, Haussperlinge, Grünfinken und sogar Rotkehlchen gezählt hatte. "Aber da schien die Sonne."

Die Hoffnung ruht jetzt bei den Sträuchern am Fuße des Wallberges. Für Jeanette Lehmann sind solche Biotope sehr wichtig, da sie vielen Vogelarten gerade im Winter, aber auch im Sommer Schutz bieten. Jeanette Lehmann holt eine Futterglocke hervor, die sie mit Sonnenblumenkernen und Nüssen füllt. Die "gedeckte Tafel" hängt sie dann in einen Baum. Inzwischen ist man auf dem Wallberg angelangt. "Hier hat mal eine Burg gestanden", berichtet die Natur- und Landschaftsführerin. Auch, dass der See einmal bis zum Fuß des Berges reichte, ist den wenigsten bekannt. Ganz am Ende gelingt es, doch noch einen hungrigen gefiederten Gesellen vor die Linse zu bekommen. Es ist ein Grünfink. Dabei hat Menz sonst mehr zu bieten.