Storkower SC III siegt in der Kreisklasse

Storkow (MOZ) Die dritte Mannschaft von Gastgeber Storkower SC hat im Turnier der Kreisklasse-Mannschaften eine dominierende Rolle gespielt. Nach drei Siegen in der Vorrunde und einem Torverhältnis von 7:1 gab es beim 4:1 im Halbfinale gegen Jahn Haselberg den zweiten und zugleich letzten Gegentreffer. Im Endspiel setzte sich der SSC III dann mit 2:0 gegen Grün-Weiß Letschin II durch. Für beide Treffer sorgte Dirk Jager.

Dar war Torschützenkönig und Mannschaftskapitän Ronny Teetz schon nicht mehr auf der Platte, da er zur Arbeit musste. Doch seine Mitstreiter konnten das gut ausgleichen. So jubelten dann auch alle über den Titel bei der ersten Teilnahme des Storkower SC III an einer Hallenkreismeisterschaft überhaupt.

"Das ist ein prima Ergebnis für unsere Premiere. Ich bin sehr zufrieden", sagt SSC-III-Trainer Oliver Kunze. "Das war ein faires Turnier und auch die Schiedsrichter haben gut agiert. Und wir haben mit dem Torschützenkönig Ronny Teetz und dem besten Spieler Martin Grossmann neben dem Pokal noch zwei Trophäen abgeräumt", freut sich der Coach, der seine Mannschaft für die gute spielerische Qualität lobte.

Letztere wird sie auch am 22.Januar beim Hallenmasters der Ostbrandenburgliga brauchen, für das sich der SSCIII als Turniersieger qualifiziert hat. Dort könnte es dann auch zum Vereinsduell mit der eigenen zweiten Mannschaft kommen. "Fast alle, die bei unserem Heimturnier dabei waren, wollen in Strausberg spielen. Und dort will uns auch Martin Anders noch verstärken. Unser Ziel ist das Halbfinale", zeigt sich Kunze mutig und ehrgeizig.

Mit dem VfB Steinhöfel II hat eine weitere Mannschaft aus der Region als Vierter nur knapp einen Platz unter den Top Drei verpasst. Doch Stefan Liebe wurde aus bester Torwart des Turniers ausgezeichnet und bescherte dem VfB so eine Trophäe.

Das war dem USC Viadrina Frankfurt diesmal nicht beschert. Im Gegenteil: Punkt- und torgleich mit dem Vorrundenzweiten Jahn Haselberg verpasste das Team von Trainer Uwe Zühlsdorf das Halbfinale. Den Ausschlag dafür gab der 1:2 verlorene direkte Vergleich.