KrÃ¼ckel scheitert im Stechen beim CSI

artikel-ansicht/dg/0/

(OGA) Neustadt Für die Reiter aus Oberhavel war das 17. internationale Reitturnier CSI in Neustadt der erste sportliche Höhepunkt in diesem Kalenderjahr. Während der Menzer Max-Hilmar Borchert zu Sieger-Ehren kam, mussten sich zwei Neuhäsener knapp geschlagen geben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543197/

Borchert ging in einem "Jump und Drive"- Wettbewerb als Sieger hervor. Der 26-Jährige setzte sich nach einem Springen und einem Auto-Hindernisparcours fehlerfrei gegen sieben Konkurrenten durch. Besonders freute das seinen Vater Andreas Borchert, der an diesem Tag seinen 55.Geburtstag feierte. "Leider kam die Feier etwas zu kurz, denn der Sport ging am nächsten Morgen weiter", so Max-Hilmar.

Im Sattel von Caspino ging er in den Preis der Deutschen Kreditbank, das zweitwichtigste Springen des Turniers. Hier verhinderte ein Abwurf den Einzug in die Siegerrunde. Am Ende war es Rang 24 von 60 Startern. "Dennoch bin ich zufrieden. Ein Fehler bei solch einem schweren Parcours kann immer mal passieren. Im Bruchteil einer Sekunde muss man die richtige Entscheidung für das Pferd treffen. Einmal war es eben nicht die richtige", sagte Borchert.

Das Finale der Junior-Future-Tour, ein nationales Springen der ostdeutschen Landesverbände, war an Dramaturgie nicht zu überbieten. Als letzte Starterin in der Siegerrunde, die acht von 22 Nachwuchsreitern erreicht hatten, machte Friederike Eggersmann (Neustadt) mit dem einzigen Null-Fehlerritt auf ihrer Stute Calotta ihren Sieg perfekt. Bis dahin hatten alle Konkurrenten jeweils eine Stange von den Hindernissen geholt. Platz drei ging an Vereinskollegin Saskia Ohrmund mit Tabita und Fünfte wurde Isabelle Grandke (Neuhäsen/Oberhavel) mit Luna.

Über vier Stechen ging das Barrieren-Springen, das am Ende fünf von 15 Teilnehmern erreichten. Die Höhe von 1,80 Meter meisterten der Brandenburger Toni Eckardt (Wehnsdorf) mit Lukas, Philipp Schulze (Elmshorn) mit Catapult, Jan Meves (Nutteln) mit Calito und Harm Lahde (Aller-Weser) mit Larry. Die vier teilten sich den Sieg. Der einzige Oberhavel-Reiter der Prüfung, Frank Krückel, kam mit seinem Holsteiner Wallach Canderel bis ins zweite Stechen. Bei 1,65 Meter fiel eine Stange, sodass er mit zwei weiteren Konkurrenten Sechster wurde.