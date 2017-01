Neue Ã–ffnungszeiten im Museum

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das Psychiatrie-Museum im Asklepios Fachklinikum hat mit dem neuen Jahr seine Öffnungszeiten geändert. So ist die Einrichtung jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Zudem ist das Museum an jedem zweiten und vierten Wochenende des Monats ebenfalls von 10 bis 15 Uhr für Besucher offen. Eine Voranmeldung ist für diese Tage und Öffnungszeiten nicht erforderlich. Die ständigen Ausstellungen sind im Haus 23 des Fachklinikums in der Anton-Saefkow-Allee 2 zu besichtigen. Geführte Besichtigungen können weiterhin werktags unter 03381/782102 angemeldet werden.