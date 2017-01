artikel-ansicht/dg/0/

Br├╝ck (dpa) Auf ihrer Fahrt nach Mittel- und Osteuropa machen US-Soldaten auch Halt in Brandenburg und werden dort übernachten. Voraussichtlich am Montagabend treffen zwei Militärkonvois mit rund 120 Soldaten und etwa 40 Lastwagen und Kleinfahrzeugen am Truppenübungsplatz Lehnin (Potsdam-Mittelmark) ein, wie das Landeskommando Brandenburg der Bundeswehr ankündigte.