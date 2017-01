GrÃ¼ne wollen stÃ¤dtische SchulkÃ¼che fÃ¼r Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

(OGA) Oranienburg (OGA) In der neuen Comenius-Grundschule hat Heiner Klemp (Grüne) beim Neujahrsempfang seiner Fraktion am Sonnabend den Wunsch nach einer städtischen Küche für Essen in Schulen und Kitas in Oranienburg bekräftigt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543208/

Klemp kritisierte, die Verwaltung habe das Thema der eigenen Essenversorgung begraben wollen und deshalb "verschleppt". Die lange nicht mehr aktive Arbeitsgruppe der Stadtverordneten tage am Dienstag nun endlich wieder. "Die Schulküche für Oranienburg bleibt unser Ziel", sagte Klemp und rief dazu auf, die von Franziska Nickel initiierte Online-Petition zu unterzeichnen, die bisher 270 Unterstützer zählt. Darin geht es um saisonale und regionales Essen. "Wir brauchen ein qualitativ hochwertiges Essen", sagte eine Unterstützerin. Die Stadt lehnt eine Küche aus Kostengründen ab.

Klemp erklärte am Beispiel der für 17 Millionen Euro neu errichteten Comeniusschule, wie wichtig es sei, in der Stadtverordnetenversammlung Kompromisse zu finden, um wachsende Bedürfnisse in der Bildungslandschaft zu erfüllen. Denn Oranienburg werde weiter wachsen. "Die Comeniusschule wurde dreizügig geplant und fünfzügig eröffnet. Das war ein Musterbeispiel für eine gut funktionierende Demokratie", sagte Klemp.

Befürwortet wurde die Forderung nach einer regionalen Zubereitung des Schul- und Kitaessens auch von der grünen Landesvorsitzenden Petra Budke, die zugleich Direktkandidatin ihrer Partei in Oberhavel und im Havelland für die Bundestagswahl im September ist.

Die zeitgleich in Oranienburg stattfindende Bürgermeisterwahl werde seine Fraktion nicht davon abhalten, in den nächsten Monaten "sinnvolle Anträge" in der Stadtverordnetenversammlung zu stellen, selbst wenn dies - wie zuletzt geschehen - als "Wahlkampfgetöse" abgetan werde, sagte Klemp. Wie bislang alle Kandidaten für das Bürgermeisteramt, anwesend waren auch Jennifer Collin (SPD) und Enrico Rossius (Linke), forderte Klemp einen fairen Wahlkampf.