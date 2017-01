artikel-ansicht/dg/0/

Kairo (dpa) Bei einem Anschlag auf einen Kontrollposten von ägyptischen Sicherheitskräften auf der Sinai-Halbinsel sind sechs Menschen getötet worden. Eine Gruppe von Angreifern habe zunächst das Feuer auf den Posten in der Stadt Al-Arisch eröffnet, bevor sich dann ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe in die Luft gesprengt habe, sagte ein Sprecher der Sicherheitskräfte am Montag. Bei der Explosion seien ein Offizier und fünf Rekruten ums Leben gekommen. Zwölf weitere Personen seien verletzt worden.