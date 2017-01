Autotest Skoda Superb Combi

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Skoda lag 2016 mit einem Plus von 3,5 Prozent zwar etwas unter dem deutschen Branchenschnitt von 4,5 Prozent, bleibt aber nach sechs deutschen Herstellern die wichtigste Importmarke - weit vor renommierten Anbietern wie Renault, Toyota oder Fiat. Besonders groß war dabei das Plus für den Superb.

Motor

Fünf Benziner und drei Diesel stehen für den Superb Combi zur Verfügung. Das ergibt eine Leistungspalette von 125 PS bis 280 PS. Der von uns gefahrene große Diesel mit 190 PS - im Testwagen in Kombination mit Doppelkupplungsgetriebe sowie Allradantrieb - ist eine überzeugende Motorisierung für dieses Auto, weil das Triebwerk den vergleichsweise großen Wagen souverän in jeder Situation nach vorn bringt. So liegen die 400 Newtonmeter maximales Drehmoment bereits bei 1750 Umdrehungen an. Den Spurt von 0 auf Tempo 100 kann man in 7,7 Sekunden absolvieren, auf der Autobahn sind ganz unangestrengt 228 km/h Spitze möglich.

Karosserie/Ausstattung

Einen Skoda Superb als Spitzenmodell gab es schon von 1934 bis 1949. Den Namen nahm die VW-Tochter dann 2001 wieder auf. Die erste und die (2008 eingeführte) zweite Generation verbanden Technik vom VW Passat mit viel Platz, günstigem Preis, aber auch zurückhaltendem Design. Das ist anders geworden. Das gewachsene Selbstbewusstsein der tschechischen Marke manifestiert sich in einer klaren, modernen, ja scharfen Linienführung. Das passt, das sitzt. Vorn hat man schon sehr gut Raum. Hinten aber ist das Platzangebot sogar riesig. Das ist in dieser Art für ein 4,86-Meter-Gefährt wirklich erstaunlich. Auch das Kofferraumvolumen ist mit satten 660 Litern gewaltig und sucht seinesgleichen (die empfehlenswerte automatische Niveauregulierung kostet 640 Euro extra, eine Gepäcknetztrennwand 180 Euro). Und wer immer noch glauben sollte, dass Skoda eine VW-Billigtochter sei, dürfte angesichts des hier gebotenen Material- und Verarbeitungsniveaus staunen. Natürlich liefert der Superb die mittlerweile schon traditionelle Skoda-Cleverness – etwa Eiskratzer im Tankdeckel, Müllbehälter im Innenraum, Taschenlampe im Kofferraum und Regenschirme in den Türen. Immer an Bord sind zudem sieben Airbags (Seitenairbags hinten 440 Euro), ESP, Multikollisionsbremse, City-Notbremsfunktion, Berganfahrhilfe, Nebelscheinwerfer, Klimaanlage, Musiksystem, Fensterheber rundum, beheizbare Außenspiegel und fernbedienbare Zentralverriegelung. Dazu bietet Skoda aus dem VW-Konzernregal diverse Assistenten an (allerdings nicht für das Basismodell), etwa für den Abstand (320 Euro) oder das Halten der Spur (820 Euro).

Fahrverhalten

Der Combi lässt sich durchaus dynamisch bewegen, der Allradantrieb sorgt für überzeugende Traktion. Trotzdem ist der Superb vor allem ein Gefährt für das entspannte Reisen. Wem das nicht recht passt, kann die adaptive Fahrwerkseinstellung ordern (940 Euro) und den Grad von Komfort beziehungsweise Sportlichkeit beeinflussen.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in einen Superb Combi gibt es für 26 750 Euro. Angesichts der Größe und des auch sonst Gebotenen ein wirklich günstiger Preis. Der von uns gefahrene große Diesel kommt dann aber (besser ausgestattet) bereits auf mindestens 34.650 Euro, mit DSG und Allrad dann auf 38.750 Euro. Nach Norm verbraucht der Wagen mit diesem Antrieb 5,1 Liter Diesel (135 g/km CO2). Mit einem Liter mehr kann man tatsächlich hinkommen.

Fazit

Mehr Kombi braucht kein Mensch. Skoda liefert mit dem Superb Combi Raum ohne Ende, den man technisch mit vielerlei Assistenzsytemen kombinieren kann. Und das alles auf überzeugendem Verarbeitungsniveau. Das ist schlicht ein voll familientauglicher Wagen mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Hajo Zenker