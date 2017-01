Ermittlungen in Deutschland nach Germanwings-Absturz eingestellt

artikel-ansicht/dg/0/

DĂŒsseldorf (dpa) Die Ermittlungen deutscher Behörden nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Frankreich sind eingestellt. Demnach trägt der Copilot der Maschine, Andreas Lubitz, die Alleinschuld an dem Unglück mit 150 Todesopfern im März 2015. "Die Ermittlungen haben keinen Anlass gegeben, strafrechtlich gegen eine lebende Person zu ermitteln", sagte Staatsanwalt Christoph Kumpa am Montag der Deutschen Presse-Agentur.