FrÃ¼hstart von Steinmeier

Potsdam (dpa) Zum Start seiner Werbetour als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) das Brandenburger Protokoll gehörig durcheinandergebracht: Als der 61-Jährige am Montag eine Viertelstunde zu früh vor dem Brandenburger Parlament vorfuhr, standen weder Landtagspräsidentin Britta Stark noch der amtierende SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann zur Begrüßung bereit. Ohne viel Aufhebens stürmte Steinmeier daraufhin allein die Stufen des wieder errichteten Landtagsschlosses hinauf.

Der Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier (SPD,l) spricht im Brandenburger Landtages in Potsdam mit Landtagspräsidentin Britta Stark.

"Frank-Walter Steinmeier steht für klare Kante und klare Worte", lobte Stark ihren Gast dann beim offiziellen Empfang im Landtag. Der 61-Jährige bedankte sich höflich, dass er Gast sein dürfe im Landtag von Brandenburg, "das in den letzten Jahren zu meiner Heimat geworden ist." Denn im Havelland hatte er seit 2009 seinen Wahlkreis. Steinmeier wollte sich am Vormittag den Brandenburger Wahlleuten für die Bundesversammlung am 12. Februar vorstellen und dann nach Hannover weiterreisen.