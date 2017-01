artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Der künftige US-Präsident Donald Trump ist von Meryl Streeps Kritik eigener Aussage zufolge "nicht überrascht". Das sagte er der "New York Times" am Montag. Demnach bezeichnete er Meryl Streep als "eine Hillary Freundin". Er habe die Verleihung der Golden Globes zwar nicht gesehen. Er sei aber schon früher von "liberalen Filmleuten" attackiert worden, sagte er laut "New York Times" in einem Telefoninterview.