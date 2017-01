artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach der Ziehung des legendären 90-Millionen-Eurojackpots gibt es nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Berliner Lotto-Millionäre. Dabei kam der zweite Millionen-Gewinn sozusagen aus Versehen zustande. Eine Frau gab ihren Schein gleich zweimal in Mitte ab - und kassierte so auch die Gewinnsumme von knapp 600 000 Euro doppelt, teilte die Lottogesellschaft mit. Die glückliche Gewinnerin meldete sich bereits am Montag in der Lotto-Zentrale, hieß es.