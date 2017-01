Ein Imagefilm Ã¼ber den SkarabÃ¤us e.V.

artikel-ansicht/dg/0/

Schmerwitz (MZV) Der Scarabäus Hoher Fläming e.V. betreibt eine Suchthilfeeinrichtung für 30 Menschen in Schmerwitz. Der Trägerverein hat jetzt einen neuen Imagefilm über seine Arbeit der Firma Fuegofilm in Auftrag gegeben, der nun fertiggestellt ist.

Der Verein betreibt eine stationäre Einrichtung für Menschen, die sich auf Grund ihrer Sucht in einer akuten sozialen Notlage befinden. Das Haus hat eine Aufnahmekapazität für 30 Männer und Frauen. Sowohl drogen-, als auch alkohol- und medikamentenabhängige Menschen sind willkommen. Eine Altersbegrenzung nach oben ist nicht gegeben, Jugendliche können nicht aufgenommen werden. Voraussetzung ist der Wunsch, ein Leben ohne Suchtmittel zu erlernen. Der Verein bietet außerdem Beratungs- und Betreuungsdienste für Menschen in ambulant betreuten Wohnformen an. Das Ziel des Scarabäus Hoher Fläming e.V. ist es, hilfesuchenden Menschen zu einem abstinenten und selbstbestimmten Leben ohne Drogen und Kriminalität zu verhelfen und ihnen eine Rückkehr in das Arbeitsleben und in die Gesellschaft zu ermöglichen.

Die Arbeit des Scarabäus Hoher Fläming e.V. basiert auf den erfolgreichen Erfahrungen der Suchtselbsthilfe. Die Bewohner lernen in Gemeinschaft mit anderen Betroffenen und durch die Anleitung von in der Sucht und Suchtarbeit erfahrenen Mitarbeitern. Die Menschen, die selbst in ihrem Leben einmal suchtmittelabhängig gewesen sind, haben durch ihren Vorbildcharakter und ihre Kompetenz für die hilfesuchenden Menschen eine besondere Glaubwürdigkeit. Im engen täglichen Kontakt bei der Arbeit und in der Freizeit können so authentisch die notwendigen Schritte zur Erlangung eines abstinenten Lebens vermittelt werden.

Der Verein hält täglich 24 Stunden seine Telefonzentrale für die Beratung von Hilfesuchenden und deren Angehörigen besetzt. Vertreter medizinisch-helfender Berufe, soziale und pädagogische Einrichtungen, Studenten, Schüler und andere interessierte Personen oder Institutionen können telefonisch ebenfalls um Rat suchen. Nach Vereinbarung führen wir Informationsgespräche über die Suchtproblematik und unser Hilfemodell in Schulen, Elternkreisen o.ä. durch.

Der Film ist hier zu finden unter https://www.youtube.com/watch?v=b_HX3nHG-u4 . Weiterhin können sich Interessierte auf der Homepage www.scarabaeus-schmerwitz.de detaillierter über den Verein informieren.