Fast 470 000 Besucher im Friedrichstadt-Palast

Berlin (dpa) Der Berliner Friedrichstadt-Palast hatte mit seinem Revue-Programm im vergangenen Jahr fast 470 000 zahlende Besucher. Das sei der Rekord für ein Premierenjahr, teilte das Haus am Montag mit. Die Auslastung stieg demnach von 83,4 Prozent im Vorjahr auf 87,2 Prozent.

Allein für die neue Produktion "The One" seien in dreieinhalb Monaten mehr als 300 000 Tickets verkauft worden, hieß es. Für die Show hatte der französische Modemacher Jean Paul Gaultier die Kostüme entworfen.

Der Friedrichstadt-Palast, eine frühere DDR-Institution, ist zu 100 Prozent im Besitz des Landes Berlin. Intendant Berndt Schmidt hat die Ticketerlöse seit seinem Amtsantritt 2007 von gut 12 auf 22 Millionen Euro gesteigert.