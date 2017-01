artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Russland hat die US-Vorwürfe einer Einmischung in die Präsidentenwahl durch Hackerangriffe mit einer Hexenjagd verglichen und entschieden zurückgewiesen. Der jüngste Bericht der amerikanischen Geheimdienste löse Enttäuschung aus, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. "Wir beobachten bei uns eine ernsthafte Ermüdung von diesen Anschuldigungen", sagte er der Agentur Interfax zufolge.