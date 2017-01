ZehnjÃ¤hrige von Auto erfasst - verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee ist am Montagmorgen ein zehnjähriges Kind von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Mädchen zwischen parkenden Autos plötzlich auf die Straße gelaufen sein. Das Kind erlitt Hüftprellungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall informiert. Sie kamen umgehend zur Unfallstelle.