Premnitz gewinnt Mitternachtsturnier

Laut Veranstalterangaben sahen rund 500 Fußballfreunde das Turnier in der Dreifelderhalle am Wiesenweg in Brandenburg an der Havel. Insgesamt spielten acht Vereine um den Pokal. Die Trophäen für die vier besten sowie für den besten Torschützen, den besten Torhüter, den besten Spieler sowie die lautesten und dabei fairsten Fans hatte die Mittelbrandenburgische Sparkasse gestiftet. Es war die zehnte Auflage des Mitternachtsturniers.

Kreisligist FC Borussia Brandenburg wird sich am kommenden Freitag die Ehre in Premnitz geben. Um 20.30 Uhr wird dort das TSV-Turnier um den Rampf-Bau-Pokal angepfiffen und dürfte wie bei der Premiere im Vorjahr zu vollen Rängen in der Halle am Tor 2 führen. Cup-Verteidiger ist der SV Alemania Fohrde, der sich im Finale mit 4:0 gegen die Gastgeber durchgesetzt hatte. Am Freitag werden zehn Vereine, darunter Einheit Bamme, der SV Hohennauen und der Mögeliner SC um den Rampf-Bau-Pokal spielen. Die Gruppen wurden bereits ausgelost.