KÃ¤ufer schlÃ¤gt zu und raubt Tablet

Nieder Neuendorf (OGA) Böse Überraschung für einen Nieder Neuendorfer: Über eine Internetplattform hatte er einen Tablet Computer zum Verkauf angeboten. Dazu meldete sich nach Auskunft von Polizeisprecherin Dörte Röhrs auch ein potenzieller Käufer, mit dem er ein Treffen am Samstagabend vereinbarte. Wie verabredet, erschien der Käufer in Begleitung eines anderen Mannes am Wohnhaus des Nieder Neuendorfers.