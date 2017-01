Christo kommt zur 67. Berlinale

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Verhüllungskünstler Christo (81) kommt zu den 67. Internationalen Filmfestspielen Berlin. Der bulgarisch-amerikanische Künstler wird einer von 100 internationalen Experten sein, die dem Filmnachwuchs in der Reihe Berlinale Talents ihre Arbeit vorstellen und diskutieren. Rund 250 junge Filmschaffende aus 71 Ländern werden bei den Berlinale Talents erwartet, die in diesem Jahr zum 15. Mal Nachwuchs und Profis zusammenbringen.

Christo 2015 in Berlin im Reichstag in einer Ausstellung anl├Ąsslich des 20. Jahrestags des "Verh├╝llten Reichstags", © dpa

"Seit 2003 haben wir 5128 junge Talente in Berlin begrüßt und über 100 kommen pro Jahr mit Filmen ins Festival oder auf den Filmmarkt zurück", erklärte Berlinale-Direktor Dieter Kosslick am Montag. "Dieses riesige Netzwerk steht für Kulturaustausch über alle Grenzen hinweg, hält das Festival am Puls der Zeit und ist unser lebendiger Beweis, dass sich Talentförderung immer auszahlt."

Zur 67. Berlinale (9. bis 19. Februar) mit dem Wettbewerb um den Goldenen Bären werden Stars wie Penélope Cruz, Richard Gere und Bruno Ganz erwartet.