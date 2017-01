Bei den Eltern randaliert

artikel-ansicht/dg/0/

M√ľtzlitz (MOZ) Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung nach Mützlitz gerufen. Ein 22-Jähriger hatte nach erheblichem Alkoholkonsum in der Wohnung seiner Eltern randaliert und Möbel zerstört.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543283/

Während der Anzeigenaufnahme war der junge Mann weiterhin aggressiv gegenüber den Beamten. Es wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er aber nicht nachkam. Bei der folgenden in Gewahrsamnahme leistete der 22-Jährige erheblichen Widerstand, weswegen Pfefferspray eingesetzt wurde. Der Randalierer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ein Beamter wurde am Oberarm verletzt und war nicht mehr dienstfähig.