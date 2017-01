Hunderte neue MÃ¤rchen geschrieben

artikel-ansicht/dg/0/

Undine und 12. Februar? - Richtig, da ergibt sich ein Zusammenhang! Denn am 12. Februar 1777 wurde der sehr romantisch veranlagte Dichter Friedrich de la Motte Fouqué auf der Brandenburger Dominsel geboren. Er zog 1803 auf das Schloss in Nennhausen, wo er sich der Dichtkunst hingab. 1811 veröffentlichte Fouqué seine Erzählung von der Undine, einem Mädchen aus einer mythischen Gegenwelt, die aus einem See gestiegen war. Ein am See lebendes Fischerehepaar, das seine Tochter zuvor verloren hatte, nahm sich der Undine an. Ihr Herz sollte das Mädchen an einen Ritter verlieren. Ein Happy End hatte die Erzählung zwar nicht, dafür aber jede Menge Fans. Fouqués Werk wurde weltberühmt.

2005 besann sich BRAWO in Brandenburg an der Havel der Wirkung jener kleinen Geschichte, die im Westhavelland entstanden war. Mit Kooperationspartnern wurde der Undine-Wettbewerb für neue Märchen initiiert und fand alle Jahre seine Fortsetzung.

Inzwischen gehen die neuen Märchen in die Hunderte. 2016 gab es gar die Rekordbeteiligung von 261 zum Wettbewerb eingereichten Märchen, an denen 308 Autoren geschrieben haben. Zahlreiche Werke sind Gemeinschaftsproduktionen. Aus Rathenow wurden "Der Liederretter" der damals neunjährigen Florentine Charlotte Wendt sowie "Die goldene Störchin" der damals zwölfjährigen Viktoria Maday prämiert.

Die Teilnahme lohnt sich doppelt. Denn wer gewinnt, bekommt nicht nur einen Geldpreis und/oder eine Undine-Statuette. Zudem wird jedes prämierte neue Märchen in BRAWO veröffentlicht. Das wird erneut nach der Preisverleihung der Fall sein, die am 19. März im Brandenburger Theater erfolgt.

Wer sich weniger auf die Kunst des Dichtens versteht, dafür aber um so besser neue Märchen illustrieren kann, sollte sich an dem sich unmittelbar anschließenden Illustratoren-Wettbewerb beteiligen. Dieser beginnt mit Veröffentlichung der neuen Märchen. Die bildkünstlerischen Arbeiten können zwischen 17. April und 12. Mai eingereicht werden. Preisverleihung ist am 11. Juni im Brandenburger Theater. Die dort prämierten Arbeiten werden ebenso in BRAWO veröffentlicht.